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مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في حريق اندلع بمستشفى في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الصحة والإسكان المصرية في بيان، إن الحصيلة الأولية للحادث ثلاث حالات وفاة و32 إصابة، مشيرةً إلى أنه تم الدفع بـ 12سيارة إسعاف للحريق الذي اندلع بمستشفى تابع لأحد الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة.

وأوضحت أن الحريق نشب بقسم الأشعة داخل المستشفى، وجرى تقديم الإسعاف الأولي لـ4 مصابين بموقع الحريق، فيما تم نقل باقي المصابين إلى المستشفيات.

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