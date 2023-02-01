صلاة العشاء فيلمٌ فلسطيني عُرض في الاتحاد العام للمراكز الثقافية بغزة

رام الله - دنيا الوطننظم ملتقى الفيلم الفلسطيني بالشراكة مع جامعة فلسطين بغزة وجامعة فلسطين التقنية خضوري وبالتعاون مع الاتحاد العام للمراكز الثقافية في مدينة غزة ندوة سينمائية ضمن أيام العودة السينمائية التي ينظمها مهرجان العودة السينمائي الدولي ضمن التحضيرات لعقد الدورة السابعة، وتم عرض الفيلم الروائي الفلسطيني "صلاة العشاء" لمخرجه يوسف علاري.وفي كلمته، رحب المخرج يوسف خطاب مدير المهرجان بالحضور من كتاب ومثقفين ونقاد متحدثاً عن عدد الأفلام التي وصلت إلى الدورة السابعة للمهرجان والتي تجاوزت حتى اليوم 130 فيلم لمخرجين من 27 دولة وما زالت الأفلام تتوالى إلى المهرجان.بدوره، أكد يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية بغزة أن السينما لها دور كبير في إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم الخارجي وهو دور يقع على عاتق كل المؤسسات الثقافية الرسمية والغير الرسمية , مضيفاً أن مهرجان العودة السينمائي الدولي استطاع استقطاب عدد كبير جداً من المخرجين حول العالم للمشاركة في بانوراما سينمائية تنادي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.من جانبه، أكد المخرج السينمائي سعود مهنا رئيس ومؤسس المهرجان ان مهرجان العودة مستمر طوال العام في عرض الأفلام التي تصل إلى إدارة المهرجان لحل الذائقة البصرية والسينمائية لدى الجمهور الفلسطيني خاصة في ظل انعدام وجود دور عرض سينمائية.وبعد عرض الفيلم دار نقاش حول فكرة فيلم صلاة العشاء الذي كسر علاري به كل القواعد الفكرية والمجتمعية، ودفع فكرته الإبداعية في أتون الاختلاف والمُغايرة، لكنه في الوقت نفسه لم يجعل من جرأة النقد مدعاة للسخرية والتربص، بيد أنه اتبع أسلوباً فلسفياً بارعاً في الخروج بالشخصية الدينية المُقدرة، من إطار التبجيل والقداسة إلى المساحة الرحبة التي تسمح بالتجريد، كي يتسنى للمُتلقي استيعاب الحالة الدرامية بأبعادها وانعطافاتها الخطرة، واستنتاج مقاصد الطرح في خدعة الحكاية التي نسجها الكاتب يوسف علاري من خياله لتكون افتراضاً غير موضوعي لوقوع الشيخ الجليل وإمام المسجد في لُجة الخيانة والخدعة، التي مورست عليه من قبل نفر من الناس استغلت طيبته وسماحته.وحضر اللقاء كل من الكاتب الأستاذ أكرم الصوراني والأستاذ يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية والمخرجة الفلسطينية ميرفت محمود والمخرج زياد نصر الله والصحفي والإعلامي محمد العجلة والإعلامي سليم شراب مدير العلاقات الخارجية والاستاذة نائلة سلامة وعدد كبير من الكتاب والنقاد وطلبة الجامعات الفلسطينية.