عرنكي يطلع رجال أعمال مغتربين على انتهاكات حكومة الاحتلال المتواصلة

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، وفدا من رجال الأعمال المغتربين في عدد من الدول العربية، التحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية في ظل وجود حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة، التي تجر المنطقة برمتها الى حافة الانفجار بفعل ممارساتها وعدوانها الدموي بحق أبناء شعبنا.ونقل عرنكي، لوفد رجال الأعمال المغتربين، خلال اللقاء الذي جرى في رام الله، بحضور عدد من رجال الأعمال في الوطن وشخصيات وطنية واعتبارية، تحيات الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية.وأكد أهمية التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وضرورة تعزيز التعاون والتواصل مع مؤسسات الوطن.ووضع عرنكي الوفد في صورة وزيادة وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات، وتصاعد الاعتداءات على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، وإصدار القوانين العنصرية، والتضييق على الأسرى في سجون الاحتلال عبر حرمانهم من أدنى متطلبات الحياة.ودعا عرنكي رجال الأعمال إلى ضرورة الاستثمار وإنشاء المشاريع في الوطن، من أجل تعزيز صمود شعبنا على أرضه، ودعم الاقتصاد الفلسطيني المستقل، مؤكدا أهمية دور فلسطيني الشتات في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة مشاركتهم بمشاريع التنمية والبناء في وطنهم.