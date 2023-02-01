البكري يلتقي رئيس جمعية قطر الخيرية والأمين العام لصندوق الزكاة القطري

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري في ختام جولته الرسمية لدولة قطر اليوم الأربعاء في لقاءات منفصلة رئيس جمعية قطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري والأمين العام لصندوق الزكاة القطري سعد عمران ومدير عام الإدارة العامة للأوقاف خالد بن محمد ال ثاني.قام البكري برفقة منير غنام سفير فلسطين في قطر ووكيل الوزارة حسام أبو الرب ومدير عام ديوان الوزير إسماعيل أبو الحلاوة بزيارة المدرسة الفلسطينية في الدوحة والاطلاع آلية تدريس المنهاج الفلسطيني فيها، وزراعة شجرة زيتون في حرم المدرسة.وقال البكري "لقاءات اليوم مع العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية يأتي في سياق الاستفادة من التجربة القطرية في تنظيم العمل الخيري بالإضافة إلى إمكانية التعاون وتقديم الدعم للعديد من البرامج والمشاريع الخيرية التي يقوم بها صندوق الزكاة الفلسطيني ".وأوضح البكري أنه تم الاتفاق مع رئيس جمعية قطر الخيرية والأمين العام لصندوق الزكاة القطري ومدير عام الإدارة العامة للأوقاف على توسيع قاعدة التعاون بكافة البرامج والمشاريع الخيرية والإنسانية التي يقوم بها صندوق الزكاة الفلسطيني ولجانه المنتشرة بكافة محافظات الوطن وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل بالسرعة الممكنة .وأشاد البكري بالتطور المميز والكبير لكافة الجمعيات الخيرية القطرية، والمشاريع الإغاثية الكبيرة على مستوى العالم وخاصة برامجها الخيرية في فلسطين والتي كان لها الأثر الكبير بدعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل ظروف الحياة الصعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل.وقدم البكري الشكر باسم كافة أبناء الشعب الفلسطيني لأمير وحكومة وشعب قطر الشقيقة على ما قدموه من دعم وإسناد في كافة المجالات، ووقوفهم مع قضيتنا الوطنية أمام الاحتلال الإسرائيلي.