معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة

رام الله - دنيا الوطنترأست وزيرة السياحة والأثار رُلى معايعة اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة، وذلك في مقر وزارة السياحة والأثار بمدينة بيت لحم.ورحبت معايعة بأعضاء المجلس الاستشاري والذي يتشكل من رؤساء وممثلي جمعيات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص بالإضافة لعدد من المختصين و الخبراء في هذا المجال، مؤكدة ضرورة البناء على ما تم إنجازه في سياق تجاوز معيقات وعقبات جائحة كورونا من خلال البدء باستقبال المجموعات السياحية القادمة إلى فلسطين من مختلف دول العالم مما ساهم في بدء تعافي هذا القطاع من اثار الجائحة.وأكدت معايعة أهمية الاستمرار في انتهاج سياسة سياحية تسويقية تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة بالإضافة لتطوير الأسواق السياحية الحالية من خلال دراسة كل سوق على حدى و احتياجات و متطلبات السائح القادم من كل سوق إلى فلسطين، و العمل على جعل فلسطين مقصد سياحي قادر على جذب انتباه المجموعات السياحية من مختلف الأسواق السياحية العالمية.وتحدثت معايعة عن الخطة التسويقية التي تعمل عليها وزارة السياحة والأثار حاليا والتي تركز على تطوير أساليب تكنولوجية لخدمة السائح في مختلف المعارض السياحية العالمية كتوفير أفلام الواقع الافتراضي لعدد من المواقع السياحية والأثرية في فلسطين بالإضافة لتوفير معلومات حيوية QR CODE تسمع للسائح بالحصول على مجموعة كبيرة ومميزة من المعلومات عن فلسطين و عن مواقعها السياحية من خلال عملية سهله و بسيطة تتمثل في مسح الكود باستخدام كاميرا الهاتف الجوال .وتباحث أعضاء المجلس الاستشاري في أخر القضايا التي تهم القطاع السياحي في فلسطين و سبل محاكاة التغيرات العالمية و التوافق معها لتكون فلسطين على اطلاع لما يجري في دول العالم و خصوصا القضايا التي تهم قطاع السياحة العالمي، بالإضافة لسبل انتهاج برامج سياحية فلسطينية تعمل على جذب انتباه مجموعات سياحية جديدة بالإضافة لزيادة عمليات التنسيق والمتابعة ما بين القطاع الخاص و العام لتذليل المعيقات والعقبات التي تحدث على صعيد قطاع السياحة الفلسطيني.