"أكسيوس": بلينكن طرح خطة أمنية على الرئيس عباس خلال اللقاء الأخير

رام الله - دنيا الوطنقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضغط على الرئيس محمود عباس لقبول خطة أمنية تعيد سيطرة السلطة على جنين ونابلس.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الخطة الأمريكية تشمل تدريب قوة فلسطينية خاصة لمواجهة المسلحين، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".وأضاف الموقع نقلاً عن المسؤولين أن الفلسطينيون تحفظوا على الخطة الأمريكية لأنها لا تتضمن مطالب لإسرائيل.