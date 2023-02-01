غنيم يلتقي وفدا من وزارة الصحة في إطار تعزيز الشراكة في العمل

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه وفدا من الإدارة العامة للصحة البيئية في وزارة الصحة برئاسة الدكتور ياسر بوزية مدير عام صحة البيئة وطاقم من الإدارة.واستهل غنيم حديثه بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين بين سلطة المياه ووزارة الصحة لما لها من أهمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجال تزويد المياه والصرف الصحي، حيث ان الجانبين يعملان على مراقبة مصادر المياه والمياه المزودة وتصريف المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها في الزراعة لضمان الصحة العامة للمواطنين وأيضا المنتجات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة.وأضاف غنيم ان سلطة المياه أعطت الأولوية لمعالجة مياه الصرف الصحي من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة للحد من تأثير نوعية المياه المصنفة مياه عادمة طبية على كفاءة عمل محطات المعالجة وأيضا ضمان سلامة المياه المعاد استخدامها في الزراعة من كافة الملوثات والفيروسات التي قد تسبب عدم صلاحية الاستخدام.من جانبه، أكد بوزية على أهمية العمل المشترك مع سلطة المياه ضمن لجان دائمة لمتابعة فحوصات المياه وتبادل المعلومات والتعامل مع الحالات الطارئة وتم الاتفاق على تجهيز مذكرة تفاهم لتوقيعها من الجهتين وتحديد آليات العمل والأدوار والمسؤوليات.ومن الجدير ذكره ان محطات المعالجة صغيرة الحجم تأتي ضمن برنامج التعاون بين سلطة المياه وبرنامج بلوديل ووتروركس الهولندي والممول من الحكومة الهولندية، وتهدف إلى استخدام الحلول التكنولوجية التي في تساهم تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.