الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الأسيرات وينقل أسيرة إلى سجن الجنائيات

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الأسيرات داخل سجونها، ونقلت أسيرة إلى سجن مخصص للجنائيات.ونقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، الأسيرة ياسمين شعبان إلى زنازين سجن "نفيه ترتسا" في الرملة وهو مخصص للسجينات الجنائيات، الأمر الذي يعرض حياتها للخطر.وكانت إدارة السجون نقلت أمس، ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان إلى العزل الانفرادي، عقب اقتحام سجن "الدامون" والاعتداء على الأسيرات وسحب الأدوات الكهربائية ومقتنياتهن، ورشهن بالغاز السام وغاز الفلفل، وفرض عقوبات قاسية بحقهن.وأرسلت الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، رسالة صوتية، يطالبن بالانتصار لهن، وتلقين العدو درساً، عقب اعتداء قوات القمع الإسرائيلية عليهن قبل أيام.وتقبع 29 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون، بينهن ثلاث قاصرات، في ظروف اعتقالية صعبة، وسط تصاعد الانتهاكات بحقهن وسلسلة الاعتداءات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ ثلاثة أيام.