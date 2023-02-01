المالكي يطلع المفوض العام لـ (أونروا) على آخر التطورات

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ووضعه بصورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا من قتل وأسر وتهجير للأسر، كذلك اعتداءات المستوطنين على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأكد المالكي، لدى استقباله لازاريني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، محورية الدور الذي تقوم به الوكالة في حماية حقوق لاجئي فلسطين في كافة أماكن تواجدهم، وحرص دولة فلسطين، ووزارة الخارجية والمغتربين وبعثاتها على الصعيد الدولي، على توفير كل سبل الدعم للوكالة من جهة، والتصدي لكل الحملات المغرضة التي تسعى إلى تشويه هذا الدور من جهة أخرى.واستعرض الطرفان، التحديات التي تواجه عمل وكالة (أونروا) على كافة الأصعدة، بما في ذلك محاولات الاحتلال لإعاقة عمل الوكالة ووضع عراقيل أمام تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كما بحثا سبل وآليات التصدي للعقبات التي تواجه عمل الوكالة.ومن جانبه، استعرض لازريني زياراته الأخيرة لعدة دول لإبراز الدور الهام للوكالة وعملها الإنساني، وإلقاء الضوء على ضرورة توفير الدعم والمساندة لها، بما في ذلك توفير الموارد المالية اللازمة للقيام بأنشطتها. كما أكد لازاريني حرص الأونروا على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.