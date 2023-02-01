أول رد من بن غفير على إطلاق صاروخ من غزة

رام الله - دنيا الوطنعقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، باتجاه سديروت في منطقة الغلاف.وقال بن غفير في تعقيبه: "إطلاق الصواريخ من غزة لن يمنعني من مواصلة العمل لإلغاء ظروف الأسرى"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت".وأضاف الوزير الإسرائيلي "طلبت اجتماعا عاجلا للكابينت مساء اليوم لبحث سبل الرد على إطلاق الصواريخ من غزة".يشار إلى أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة سديروت مساء اليوم، أعقبها تأكيد من جيش الاحتلال بأن الأمر ناتج عن إطلاق صاروخ من القطاع، في حين تمكن القبة الحديدة من اعتراضه.