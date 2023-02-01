الحكومة الإسرائيلية تطالب المحكمة بتأجيل إخلاء خان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنردت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، على المحكمة العليا بخصوص إخلاء الخان الأحمر، حيث طلبت بتأجيله لشهور أخرى.وكان العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد صرحوا بأن تهجير خان الأحمر في مقدمة أولوياتهم.وجاء في طلب الحكومة اليوم، أن "المستوى السياسي ما زال مصرا على رأيه بأن سلطة القانون تستوجب تنفيذ أوامر الهدم، لكن بلورة الرد المفصل لتصريح في هذه القضية البالغة الحساسية والمعقدة، يبرر إعطاء مهلة لموقف المستوى السياسي كي يستكمل الخطة".وهذه المرة التاسعة التي تطالب فيها الحكومة الإسرائيلية بتأجيل تقديم ردها إلى المحكمة، وتعتبر قضية خان الأحمر أحد خمس خطوات إسرائيلية في الضفة تهدد بنشوء أزمة مع الإدارة الأميركية.