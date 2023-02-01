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الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مؤتمر "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول العربية" مصعب الجمل، بدء تحضيرات لجان المؤتمر انطلاق أعمال المؤتمر في نهاية شهر فبراير المقبل، وذلك بعد وصول عشرات ملخصات الأبحاث لإدارة المؤتمر.

وأوضح الجمل أن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية السياسة بجامعة سليمان الدولية في تركيا، تنطلق افتراضيا ما بين الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين من شهر فبراير المقبل.

وبين الجمل وهو -رئيس جامعة سليمان الدولية-، الانتهاء من تشكيل كل لجان المؤتمر، مشيداً بعمل لجان المؤتمر كافة، مؤكداً أن العمل متواصل لإنجاح فعاليات المؤتمر، حتى تحقيق أهدافه.

من جهته، أشار أسامة شعث، إلى انتهاء عملية تقييم الأبحاث المقدمة للمؤتمر. لافتاً إلى استقبال إدارة المؤتمر 76 طلباً للمشاركة البحثية، خضعت جميعها للتحكيم العلمي بسرية وشفافية.

ودعا شعث الباحثين الذين وصلتهم موافقات على مستخلصاتهم، البدء بكتابة الأبحاث، عبر إجراء التعديلات المطلوبة على أوراقهم، لتسليمها حتى الخامس من فبراير المقبل.

بدوره، أوضح علاء عبد الحميد رئيس اللجنة العلمية، أن لجنته انتهت من عملية استقبال ملخصات الأبحاث، ومراجعتها وتقييمها.

وبين أن 55 مستخلصا بحثياً تحققت فيهم الشروط العلمية، وحصلت على الموافقات النهائية للمشاركة في المؤتمر، بينما لم يقبل ٢١ ملخصا للمشاركة لعدم انطباق شروط البحث العلمي عليها.

من جانبها، أشادت ماجدة محمود رئيس اللجنة الإعلامية، بتفاعل المؤسسات الإعلامية في المنطقة مع فعاليات المؤتمر ونشر المواد الصحفية المرتبطة فيه.

وأشارت محمود إلى دور الإعلام وأهميته في نشر النتائج العلمية الدقيقة التي تتوصل إليها المؤتمرات العلمية الدولية، وتأثير ذلك الانتشار على صناع القرار والمؤسسات المعنية في المنطقة.

ودعت وسائل الإعلام إلى مواصلة النشر لفعاليات المؤتمر، ومواكبة جلسات المؤتمر العلمي عند انطلاقها في فبراير.

من جهته شكر شعث كل اللجان العاملة بالمؤتمر ورؤسائها وأعضائها على جهودهم لإنجاز المؤتمر.

ووجه التحية لرئيس المؤتمر مصعب الجمل، وللأمين العام للمؤتمر عبدالكريم الوزان، ولمستشار الجودة سمير الجمل، ولرئيس اللجنة العلمية علاء عبد الحميد.

كما توجه بالتحية للجنة الاستشارية ورئيستها حنان عبيد، وللجنة التحضيرية ورئيسها مدحت فرحات، وللجنة الإعلامية ورئيستها ماجدة محمود.

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