عاجل

  • هيئة الأسرى: حالة من التوتر تسود صفوف الأسرى في سجن عوفر بعد قرار إدارة السجن بسحب أجهزة


دولي

موعد افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل

موعد افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل
نتنياهو وديبي
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاءـ بالرئيس التشادي محمد ديبي، واتفقا على موعد افتتاح السفارة التشادية في إسرائيل.

وأوضح مكتب نتنياهو في تصريح صحفي، أنه تم الاتفاق على افتتاح السفارة في إسرائيل غداً الخميس، وفق اتفاق التعاون بين البلدين.

وقال نتنياهو: "نعتقد أن التعاون بيننا يمكن أن يساعد ليس فقط في تعزيز علاقاتنا وتعاوننا، ولكن أيضًا جزء من عودة إسرائيل إلى إفريقيا وعودة إفريقيا إلى إسرائيل".

وأضاف "لدينا أهداف مشتركة للأمن والازدهار والاستقرار، إنني أتطلع إلى مناقشة كل هذه الأمور معكم لصالح شعوبنا وبلداننا".

أخبار ذات صلة

موعد افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل

موعد افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل

وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي بنظيره بلينكن في واشنطن

وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي بنظيره بلينكن في واشنطن

الولايات المتحدة تُقرر فرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار

الولايات المتحدة تُقرر فرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار

فرنسا: تورط (ناتو) في أوكرانيا قد يتسبب بحر عالمية ثالثة

فرنسا: تورط (ناتو) في أوكرانيا قد يتسبب بحر عالمية ثالثة

(كابينت) يُناقش سحب الاعتراف بالدرجات الأكاديمية لفلسطينيي أراضي 48

(كابينت) يُناقش سحب الاعتراف بالدرجات الأكاديمية لفلسطينيي أراضي 48

تركيا تشترط على السويد لانضمامها إلى حلف (ناتو)

تركيا تشترط على السويد لانضمامها إلى حلف (ناتو)

وزير إسرائيلي يكشف حقيقة تحويل أموال المقاصة للسلطة

وزير إسرائيلي يكشف حقيقة تحويل أموال المقاصة للسلطة

نتنياهو يُطالب بدعم اليونان على حساب فلسطين في الأمم المتحدة

نتنياهو يُطالب بدعم اليونان على حساب فلسطين في الأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تحسن بالضفة وغزة.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال– ديسمبر

تحسن بالضفة وغزة.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال– ديسمبر

هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشاب محمد الصفدي لـ8 أيام ومنعه من لقاء محام

هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشاب محمد الصفدي لـ8 أيام ومنعه من لقاء محام

هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

الممثل الخاص للرئيس الروسي يستقبل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية

الممثل الخاص للرئيس الروسي يستقبل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية

&quot;التعليم العالي&quot; تباشر إعداد دليل إجراءات لعملها وفق النموذج القياسي الحديث

"التعليم العالي" تباشر إعداد دليل إجراءات لعملها وفق النموذج القياسي الحديث

&quot;المقاومة الشعبية&quot; تدين الاعتداء على الأسيرات في السجون

"المقاومة الشعبية" تدين الاعتداء على الأسيرات في السجون

&quot;التنمية&quot; و(يونيسف) تبحثان سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة

"التنمية" و(يونيسف) تبحثان سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة

رأفت: شعبنا الفلسطيني سيدافع عن الخان الأحمر

رأفت: شعبنا الفلسطيني سيدافع عن الخان الأحمر

منوعات

بدر خلف ينشر أول صورة جريئة مع زوجه وسط انتقادات لاذعة

بدر خلف ينشر أول صورة جريئة مع زوجه وسط انتقادات لاذعة

سعد الصغير ينفصل مجدداً عن الراقصة برلنتي عامر

سعد الصغير ينفصل مجدداً عن الراقصة برلنتي عامر

أول تعليق جريء لمؤلف مسلسل &quot;أزمة منتصف العمر&quot; حول الانتقادات الموجّهة له

أول تعليق جريء لمؤلف مسلسل "أزمة منتصف العمر" حول الانتقادات الموجّهة له

شاهد.. رامز جلال ينشر كواليس فيلم &quot;أخي فوق الشجرة&quot;

شاهد.. رامز جلال ينشر كواليس فيلم "أخي فوق الشجرة"

اختفاء آمال ماهر وحذف أغانيها يتصدّر الترند من جديد

اختفاء آمال ماهر وحذف أغانيها يتصدّر الترند من جديد

نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بصور مقربة دون مكياج

نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بصور مقربة دون مكياج

ما حقيقة إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

ما حقيقة إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

الحكم النهائي على محمد رمضان بقضية سب وقذف عمرو أديب

الحكم النهائي على محمد رمضان بقضية سب وقذف عمرو أديب

الموت يُفجع الفنان السوري باسم ياخور

الموت يُفجع الفنان السوري باسم ياخور

سعد الصغير يردّ على اتهامات طليقته الراقصة شمس بتصويرها بأوضاع مخلّة

سعد الصغير يردّ على اتهامات طليقته الراقصة شمس بتصويرها بأوضاع مخلّة

عربي

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة &quot;غراد&quot;

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة "غراد"

لبنان يُطالب بإزالة شريط شائك أقامته إسرائيل عند الحدود

لبنان يُطالب بإزالة شريط شائك أقامته إسرائيل عند الحدود