موعد افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاءـ بالرئيس التشادي محمد ديبي، واتفقا على موعد افتتاح السفارة التشادية في إسرائيل.وأوضح مكتب نتنياهو في تصريح صحفي، أنه تم الاتفاق على افتتاح السفارة في إسرائيل غداً الخميس، وفق اتفاق التعاون بين البلدين.وقال نتنياهو: "نعتقد أن التعاون بيننا يمكن أن يساعد ليس فقط في تعزيز علاقاتنا وتعاوننا، ولكن أيضًا جزء من عودة إسرائيل إلى إفريقيا وعودة إفريقيا إلى إسرائيل".وأضاف "لدينا أهداف مشتركة للأمن والازدهار والاستقرار، إنني أتطلع إلى مناقشة كل هذه الأمور معكم لصالح شعوبنا وبلداننا".