ما هي أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة باجتماعها الأسبوعي؟

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، برئاسة عصام الدعليس، تعويض المواطنين مالكي الأراضي في حرم الميناء بمنطقة الزهراء الذين تم استملاك أراضيهم لصالح المشروع، والمصادقة على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الإقليمي لبلديات شمال قطاع غزة (بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر).





كما قررت اللجنة في ختام اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، إحالة مقترح القانون المعدل ‏لقانون حماية المستهلك رقم (20) لعام م2005 للمجلس التشريعي، ومقترح القانون المعدل لقانون التجارة رقم (2) لعام 2014م للمجلس التشريعي.





وقررت إلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية لمخالفتها شروط التخصيص مع سلطة الأراضي، والموافقة على مشروع توسعة مبنى الهيئة العامة للبترول، وتشكيل لجنة مختصة لتحديث تسجيل الأراضي التي تقع ضمن مسارات الأودية بقطاع غزة.





وفيما يلي أهم القرارات:









رام الله - دنيا الوطن