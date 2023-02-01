هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشاب محمد الصفدي لـ8 أيام ومنعه من لقاء محام
أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين نسيم أبو غوش، أن محكمة الاحتلال العسكرية في مركز تحقيق "بتاح تكفا" مددت توقيف المعتقل محمد الصفدي من مدينة نابلس لمدة 8 أيام.
وأضاف أبو غوش أن ذلك بذريعة استكمال التحقيق معه، كما أصدرت بحقه أمراً بالمنع من لقاء محامٍ.
وأوضح أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الشاب الصفدي يوم أمس الثلاثاء بعد أن قام بتسليم نفسه، حيث وُجهت له تهمة تنفيذ عملية دهس بالقرب من حاجز زعترة العسكري/نابلس، والتي أُصيب فيها جنديين إسرائيليين.
وأكمل محامي الهيئة أنه وفقاً للإفادة الأولية للمعتقل الصفدي، فإن ما جرى معه حادث سير وليس عملية دهس.
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