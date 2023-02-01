هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشاب محمد الصفدي لـ8 أيام ومنعه من لقاء محام





وأضاف أبو غوش أن ذلك بذريعة استكمال التحقيق معه، كما أصدرت بحقه أمراً بالمنع من لقاء محامٍ.

رام الله - دنيا الوطنأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين نسيم أبو غوش، أن محكمة الاحتلال العسكرية في مركز تحقيق "بتاح تكفا" مددت توقيف المعتقل محمد الصفدي من مدينة نابلس لمدة 8 أيام.وأوضح أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الشاب الصفدي يوم أمس الثلاثاء بعد أن قام بتسليم نفسه، حيث وُجهت له تهمة تنفيذ عملية دهس بالقرب من حاجز زعترة العسكري/نابلس، والتي أُصيب فيها جنديين إسرائيليين.وأكمل محامي الهيئة أنه وفقاً للإفادة الأولية للمعتقل الصفدي، فإن ما جرى معه حادث سير وليس عملية دهس.