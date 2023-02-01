هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى والمعتقلين.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن من بين الأوامر الصادرة، 103 أمراً إدارياً جديداً، و157 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حالياً ما يقارب 860 معتقلاً إدارياً يقبع معظمهم ما بين سجون (عوفر، النقب، مجدو)، من بينهم 7 أطفال قيد الاعتقال الإداري، وأسيرتين رهن الاعتقال الإداري، وهما شروق البدن ورغد الفني.ويُعرف الاعتقال الإداري بأنه اعتقال بدون تهمة أو محاكمة حيث لا يستطيع المعتقل أو حتى محاميه من الوصول إلى أدلة الاحتجاز بناء على معلومات سرية الملف السري.