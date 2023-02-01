طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.
وأفادت الوزارة بأن السفر سيكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/4)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4).
وشددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.
وأكدت الوزارة ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
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