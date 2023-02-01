طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.وأفادت الوزارة بأن السفر سيكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/4)، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4).وشددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.وأكدت الوزارة ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.