مجلس العلاقات ينشر تقريرًا يكشف ارتفاعًا ملحوظًا في الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين





رام الله - دنيا الوطنقال مجلس العلاقات الدولية في تقرير جديد صدر عنه إن العام2022 كان الأكثر دموية ووحشية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2005 حيث قتل حوالي 230 فلسطيني وجرح الآلاف ودمرت المئات من البيوت والمؤسسات.وقال المجلس إن التقرير الذي رصد انتهاكات الاحتلال خلال عام 2022 يظهر هذه الجرائم ليست سوى إرهاب دولة وليست أعمال فردية، بغض النظر عن ماهية الحكومة الإسرائيلية سواءً كانت يمينة أم يسارية.وشمل التقرير رصد انتهاكات الاحتلال ومكوناته ضد الأطفال والنساء والأسرى والصحفيين والممتلكات والمقدسات ومخططات الاستيطان المتواصلة.وجاء في تقرير المجلس: " هذه السياسة العنصرية والمتوحشة وخاصة في ظل الحكومة الجديدة، إذا لم يحدث تدخل فوري وصارم من المجتمع الدولي للجمها فإن القادم أسوأ والانفجار الشامل مسألة وقت فقط وسيدفع المئات ويمكن الآلاف من المدنيين الأبرياء أرواحهم."وأضاف: " قد تكون الحكومة الجديدة أكثر وضوحاً ووقاحة في التعبير عن هذه السياسة، ولكن في الشكل فقط وليس في الجوهر."ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى مراجعة سياساته في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات التي تمنح الاحتلال الحصانة من أي عقاب بل وتشجعه على الاستمرار في تلك الجرائم.