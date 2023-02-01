"التعليم العالي" تباشر إعداد دليل إجراءات لعملها وفق النموذج القياسي الحديث

رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية وحضور الوزير أ. د. محمود أبو مويس لقاءً حول المباشرة في إعداد دليل لإجراءات العمل في الوزارة وفق النماذج القياسية الحديثة.جاء ذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق إعداد الدليل في الوزارة.وافتتح أبو مويس اللقاء مرحباً بالحضور، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد النموذج القياسي الموحد لإعداد أدلة إجراءات لعمل الدوائر الحكومية، والذي تم تطويره وفق أفضل المعايير وأحدثها ووفق الممارسات الفضلى في إعداد الأدلة.وأكد الوزير أهمية المُضي قُدماً في تحديث وإعداد دليل إجراءات العمل لكافة الوحدات الإدارية في الوزارة، بما يفضي لوجود وثيقة إدارية قانونية تعزّز مأسسة العمل وحوكمته، مبدياً كل الدعم للفريق المكلف بإعداد الدليل.من جهته، قدّم وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء شرحاً تفصيلياً حول خصائص ومكونات دليل الإجراءات، ومنهجية الإعداد وخرائط سير العمليات في الدليل.وأكد وفد المجلس، الذي ضم كلاً من أيمن فواضلة، وشادية دراغمة، وعطاف علي؛ استعداده لتقديم الدعم والإسناد اللازم لفريق عمل الوزارة من خلال وحدة التخطيط والمشاريع بصفتها منسقة لعملية إعداد الدليل.وتمت الإجابة عن كافة الاستفسارات من الحضور، وأوصى اللقاء بالمباشرة في عملية إعداد الدليل وتقديم تقارير الإنجاز الدورية بهذا الخصوص.