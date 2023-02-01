طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس





والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4)ودعت الوزارة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مشيرة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.