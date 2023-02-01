طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2 شباط/ فبراير.
وسيكون السفر للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/4)،
والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4)
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ودعت الوزارة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مشيرة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
للتحميل اضغط هنا
ودعت الوزارة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مشيرة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
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