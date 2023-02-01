شؤون فلسطينية

طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2 شباط/ فبراير.

وسيكون السفر للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/4)، 

والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4) 

للتحميل اضغط هنا

ودعت الوزارة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مشيرة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.


أخبار ذات صلة

إطلاق صاروخ من غزة نحو سديروت

إطلاق صاروخ من غزة نحو سديروت

نادي الأسير: أسرى عوفر يقرون خطوات احتجاجية

نادي الأسير: أسرى عوفر يقرون خطوات احتجاجية

الحكومة الإسرائيلية تطالب المحكمة بتأجيل إخلاء خان الأحمر

الحكومة الإسرائيلية تطالب المحكمة بتأجيل إخلاء خان الأحمر

تحسن بالضفة وغزة.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال– ديسمبر

تحسن بالضفة وغزة.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال– ديسمبر

هيئة الأسرى ونادي الأسير يوضحان ما جرى مع الأسيرات بسجن الدامون

هيئة الأسرى ونادي الأسير يوضحان ما جرى مع الأسيرات بسجن الدامون

ما هي أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة باجتماعها الأسبوعي؟

ما هي أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة باجتماعها الأسبوعي؟

هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشاب محمد الصفدي لـ8 أيام ومنعه من لقاء محام

هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشاب محمد الصفدي لـ8 أيام ومنعه من لقاء محام

هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تحسن بالضفة وغزة.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال– ديسمبر

تحسن بالضفة وغزة.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال– ديسمبر

هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشاب محمد الصفدي لـ8 أيام ومنعه من لقاء محام

هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشاب محمد الصفدي لـ8 أيام ومنعه من لقاء محام

هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

الممثل الخاص للرئيس الروسي يستقبل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية

الممثل الخاص للرئيس الروسي يستقبل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية

&quot;التعليم العالي&quot; تباشر إعداد دليل إجراءات لعملها وفق النموذج القياسي الحديث

"التعليم العالي" تباشر إعداد دليل إجراءات لعملها وفق النموذج القياسي الحديث

&quot;المقاومة الشعبية&quot; تدين الاعتداء على الأسيرات في السجون

"المقاومة الشعبية" تدين الاعتداء على الأسيرات في السجون

&quot;التنمية&quot; و(يونيسف) تبحثان سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة

"التنمية" و(يونيسف) تبحثان سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة

رأفت: شعبنا الفلسطيني سيدافع عن الخان الأحمر

رأفت: شعبنا الفلسطيني سيدافع عن الخان الأحمر

منوعات

بدر خلف ينشر أول صورة جريئة مع زوجه وسط انتقادات لاذعة

بدر خلف ينشر أول صورة جريئة مع زوجه وسط انتقادات لاذعة

سعد الصغير ينفصل مجدداً عن الراقصة برلنتي عامر

سعد الصغير ينفصل مجدداً عن الراقصة برلنتي عامر

أول تعليق جريء لمؤلف مسلسل &quot;أزمة منتصف العمر&quot; حول الانتقادات الموجّهة له

أول تعليق جريء لمؤلف مسلسل "أزمة منتصف العمر" حول الانتقادات الموجّهة له

شاهد.. رامز جلال ينشر كواليس فيلم &quot;أخي فوق الشجرة&quot;

شاهد.. رامز جلال ينشر كواليس فيلم "أخي فوق الشجرة"

اختفاء آمال ماهر وحذف أغانيها يتصدّر الترند من جديد

اختفاء آمال ماهر وحذف أغانيها يتصدّر الترند من جديد

نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بصور مقربة دون مكياج

نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بصور مقربة دون مكياج

ما حقيقة إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

ما حقيقة إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

الحكم النهائي على محمد رمضان بقضية سب وقذف عمرو أديب

الحكم النهائي على محمد رمضان بقضية سب وقذف عمرو أديب

الموت يُفجع الفنان السوري باسم ياخور

الموت يُفجع الفنان السوري باسم ياخور

سعد الصغير يردّ على اتهامات طليقته الراقصة شمس بتصويرها بأوضاع مخلّة

سعد الصغير يردّ على اتهامات طليقته الراقصة شمس بتصويرها بأوضاع مخلّة

عربي

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة &quot;غراد&quot;

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة "غراد"

لبنان يُطالب بإزالة شريط شائك أقامته إسرائيل عند الحدود

لبنان يُطالب بإزالة شريط شائك أقامته إسرائيل عند الحدود