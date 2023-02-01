شؤون فلسطينية

"التنمية" و(يونيسف) تبحثان سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع الممثلة الخاصة لمنظمة (يونيسف) في فلسطين لوشيا إلمي، سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة لمنظمة (يونيسيف) ذلك ارتباطا بالأولويات الوطنية التي تعمل الوزارة عليها كما استعرض الطرفان أبرز ملامح الشراكة ما بين اليونيسيف والوزارة خلال تنفيذ برنامج (يونيسيف) الذي انتهى مع نهاية العام 2022 من إنجازات وتدخلات.

وقال الوزير "نتطلع لاستمرار التعاون وتقديم الدعم في كتابة التقارير الدولية CRC حتى نتمكن من تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية بالتنسيق والتعاون مع أعضاء الفريق الوطني المختص".

وأكد مجدلاني على عمق العلاقة الاستراتيجية مع اليونيسف مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف على صعيد استكمال أنشطة مشروع تعزيز ترابط واستجابة "الصلة الإنسانية – الإنمائية" في قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية و(أوكسفام).

ولفت إلى أهمية المشروع الذي يسعى إلى رفع كفاءة استجابة نظام الحماية الاجتماعية للصدمات وتقديم وتحسين آليات التنسيق الأفقية اللامركزية وتوسيع تمثيل المجتمع المحلي في مواضيع حوكمة وإدارة الحماية الاجتماعية بما في ذلك أثناء الأزمات من خلال العمل مع مجالس التخطيط في المحافظات وتوسيعها لتشمل خمس محافظات في قطاع غزة.

وشكر الوزير مجدلاني لوتشيا المي والطاقم المرافق لها من اليونيسيف على تعاونهم المثمرة خلال السنوات الماضية حيث تم تحقيق العديد من الانجازات من خلال مكونات الصحة والتغذية، حماية الطفولة ، والحماية الاجتماعية والادماج مثمنا جهودهم المبذولة في مساعدة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية وفق تعليمات الحكومة الفلسطينية لخفض مستويات الفقر المتعدد الأبعاد.

وطالب الوزير باستكمال الدعم الفني المقدم من اليونيسيف من خلال توفير طاقم عامل لحماية الطفولة ومرشدين حماية الطفولة في الميدان للعام القادم والذي يسد جزءاً من العجز في عدد المرشدين الميدانين، ويساعد الوزارة على الإيفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات الدولية، كما طالب بوضع القدس على رأس الأولويات بسبب المعاناة التي تعيشها المدينة ومواطنيها بسبب إجراءات الاحتلال. 

من جانبها، أثنت إلمي على العلاقة بين (يونيسف) ووزارة التنمية في المجالات المطروحة، وبما يؤهل تقديم أفضل الخدمات للأطفال نظرا لخصوصية وضع دولة فلسطين.  

وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون، باعتبار وزارة التنمية شريكا استراتيجيا "لليونيسف". مؤكدة على الاستعداد الدائم لتقديم المساعدة الفنية للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية حيث قالت "نأمل بأن تستمر وتنمو هذه العلاقة خلال الدورة البرامجية الجديدة".

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