شاهد: الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزلي كريم وماهر يونس

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس وعبثت بمحتوياتهما في بلدتي عرعرة وعارة، بأراضي الـ48.





وكانت الشرطة الإسرائيلية، بدأت اقتحامها لمنزل الأسير المحرر كريم يونس في عارة، ثم داهمت قوات أخرى منزل الأسير المحرر ماهر يونس في عرعرة.





وذكر شهود عيان، أن شرطة الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر كريم يونس، في الوقت الذي تواجد فيه خارج البلدة، وقد وصل إلى المكان بعد استدعائه من قبل الشرطة.





وهذا الاقتحام الثاني لمنزل كريم يونس في غضون أسبوع، وفي المرة السابقة اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنزل واقتادت زوجة شقيقه وقريب آخر له للتحقيق، إضافة إلى مصادرة عدد من الصور والملصقات.





وقبل ذلك، استدعت الشرطة الإسرائيلية ماهر يونس، وشقيقه نادر يونس للتحقيق بزعم "التحريض على الإرهاب".