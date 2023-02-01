"حماية" يحذر من إجراءات سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنوجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة لعدد من الهيئات والشخصيات الدولية، بين من خلالها استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي تعد أعمالاً انتقامية ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في الضفة الغربية، ضمن سياسة تتبناها قوات الاحتلال منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وذكر المركز في رسالته تعليق نائب الوزير "ألموغ كوهين" على جريمة قتل ثمانية مدنيين فلسطينيين في جنين الأسبوع الماضي بقوله: "يا له من عمل جميل ومهني.. واصلوا قتلهم"، فيما صرّح المتطرف "بنغفير" ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بقوله: "ما يستحقونه الإعدام"، وبينما تتواصل السياسة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.واعتبر أن ممارسات سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تعد إرهاباً منظماً يعكس سياسةً انتقامية يواجهون بها الفلسطينيون الذين يمارسون حقهم المشروع في الكفاح من أجل الحرية وتقرير المصير، وهو ما تظهره اللهجة العدائية والتصريحات التي تعكس إرهاب الدولة المنظم، وهي بمجملها ممارسات محظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشكل خاص اتفاقيات جنيف وملحقاتها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.وينظر مركز حماية لحقوق الإنسان بخطورةٍ وقلقٍ بالغين إزاء هذه السياسة التي تعكس نوايا ومخططات للإمعان في قتل المدنيين الفلسطينيين والاعتداء على حياتهم وحريّاتهم وكرامتهم، وبدعم من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في حكومة الاحتلال العنصرية.وأرسل رسالته إدراكا لدوركم ومسئولياتكم، وإيماناً بدوركم في التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين على كافة الصُّعد.