"التربية" وكويكا الكورية توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع لدعم التعليم المهني في يطا

متتالية.





ووقع الاتفاقية؛ وكيل الوزارة د. نافع عساف، ممثلاً عن الوزير أ.د. مروان عورتاني، والقائم بأعمال المدير القُطري للوكالة الكورية في فلسطين جونغهوان سو.





ويتضمن المشروع تشييد مدرسة مهنية ثانوية مع كافة التجهيزات والبنية التحتية للتعليم المهني؛ كما يهدف إلى تعزيز فرص فئة الشباب للتعليم المهني والتقني في يطا والمناطق المجاورة، بما يسهم في توفير تعليم وتدريب مهني وتقني بجودة عالية.





وأكد الطرفان محورية التعاون وأهمية إبرام هذه الاتفاقية التي تجسد العلاقة الوثيقة والحرص على الارتقاء بواقع التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز مرتكزات هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعد مقوماً أصيلاً لدعم التعليم والاقتصاد، وسط الإشادة بدعم "كويكا" المتواصل لهذا القطاع والذي يمتد على مدار أعوام طوال.





وحضر مراسم التوقيع؛ عدد من مسؤولي وكادر الوزارة والوكالة الكورية.







رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة التربية والتعليم، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي للتدريب المهني وتحسين واقع التعليم في يطا؛ حيث سينفذ هذا المشروع على مدار 5 أعوام