المطران حنا: العقوبات الجماعية لن تهزم شعبنا

قال المطران عطا الله، حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، إن "العقوبات الجماعية الإجرامية لن تهزم شعبنا فالاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات ومحاصرة المدن والقرى والبلدات الفلسطينية إنما تندرج في إطار سياسة ممنهجة هدفها التنكيل بالفلسطينيين والنيل من عزيمتهم وإرادتهم.





وأضاف: "أنها عقوبات جماعية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ولذلك فإننا نطالب العالم بأسره بأن يلتفت إلى أبناء شعبنا الذين يعانون من هذه السياسات لا سيما مسألة تدمير المنازل وجعل الأسر الفلسطينية تعيش نكبة جديدة مفترشة الأرض وملتحفة السماء في ظل هذا البرد القارص الذي تعيشه بلادنا.





رام الله - دنيا الوطن