النائب الجمل يتفقد المحكمة الشرعية بالنصيرات

تفقد النائب في المجلس التشريعي الدكتور عبد الرحمن الجمل المحكمة الشرعية بالنصيرات وكان في استقباله قاضي المحكمة الشرعي الدكتور أيمن حماد.









من جهته، وعد النائب عبد الرحمن الجمل القاضي حماد برفع الاحتياجات للجهات المعنية، وفي نهاية اللقاء شكر القاضي حماد النائب عبد الرحمن الجمل

رام الله - دنيا الوطنأشاد النائب الجمل بالجهود الكريمة التي تبذلها إدارة المحكمة في إنجاز قضايا المواطنين والتخفيف من همومهم. وبدوره اطلع الدكتور أيمن خميس حماد قاضي المحكمة النائب الجمل على أهم الاحتياجات التي تحتاجها المحكمة من توسعةالمبنى نقص في عدد القضاة، كثرة القضايا، وغيرها من القضايا.على زيارته ومتابعته.