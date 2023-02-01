شؤون فلسطينية

النائب الجمل يتفقد المحكمة الشرعية بالنصيرات

النائب الجمل يتفقد المحكمة الشرعية بالنصيرات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تفقد النائب في المجلس التشريعي الدكتور عبد الرحمن الجمل المحكمة الشرعية بالنصيرات وكان في استقباله قاضي المحكمة الشرعي الدكتور أيمن حماد.

أشاد النائب الجمل بالجهود الكريمة التي تبذلها إدارة المحكمة في إنجاز قضايا المواطنين والتخفيف من همومهم. وبدوره اطلع الدكتور أيمن خميس حماد قاضي المحكمة النائب الجمل على أهم الاحتياجات التي تحتاجها المحكمة من توسعة
المبنى نقص في عدد القضاة، كثرة القضايا، وغيرها من القضايا.

من جهته، وعد النائب عبد الرحمن الجمل القاضي حماد برفع الاحتياجات للجهات المعنية، وفي نهاية اللقاء شكر القاضي حماد النائب عبد الرحمن الجمل
على زيارته ومتابعته.

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