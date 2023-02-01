شؤون فلسطينية

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مؤسسة ياسر عرفات تصدر العدد الـ 31 من مجلة أوراق فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، مع نائب القنصل البلجيكي ورئيس التعاون لين فيرسترالين، والممثل المقيم لوكالة التنمية البلجيكية كريستيل جوكيه، آليات التعاون المشترك لدعم قطاع العمل الفلسطيني، حيث اطلعه على آخرالمستجدات حول اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، المنوي عقده في العاصمة الأردنية عمان في 23 شباط  الجاري، الذي يهدف إلى حشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ الاستراتيجية، والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، وخفض معدلات البطالة، وبالتالي تحسين واقع قطاع العمل الفلسطيني.

وأكد أبو جيش على ضرورة دعم قطاع التشغيل نظرا لارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين بشكل خاص، وفي فلسطين بشكل عام، وكذلك باعتبار التشغيل أصبح أولوية للحكومة الفلسطينية في ظل عدم وجود اقتصاد قوي قادر على توفير فرص عمل جديدة وكافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل.

كما بحث الطرفان المشاريع القائمة بين وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل من جهة ووكالة التنمية البلجيكية من جهة أخرى، ونتائجها، وكذلك المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الوكالة خلال السنوات الأربع القادمة، لا سيما في مجال تشغيل وتمهير الشباب الفلسطيني وريادة الأعمال، وكذلك الاقتصاد الأخضر.

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