شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع الشيخ مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في رام الله

تفاصيل اجتماع الشيخ مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة باربرا ليف ونائبها هادي عمرو، كيم هارينغتون من الأمن القومي، بحضور مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير خاصة في مدينة القدس وإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتصعيد المستمر بحق الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

وشدد الشيخ خلال اللقاء مع الوفد الأمريكي على ضرورة وقف إسرائيل لكافة الإجراءات أحادية الجانب، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف كافة أشكال التصعيد، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 والقدس الشرقية وقطاع غزة.


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