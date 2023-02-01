إعلان أسماء الفائزين بالتزكية بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة محافظة القدس







رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجاريةالصناعية، اليوم الأربعاء، عن أسـماء الفائزين بالتزكية بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة القدس.وأوضحت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي أحمد ولد علي، أن عدد المرشحين عند إقفال باب الترشح ونشر القوائم النهائية للمرشحين مساوٍ لعدد أعضاء المجلس وهو 13 عضوا، واستنادا للبند رقم (1)، من المادة (21) من النظام والصلاحيات المخولة قانونا للجنة الانتخابات تم إعلان نتائج الفوز بالتزكية.وأكد وزير الاقتصاد خالد عسيلي أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الإداري والقانوني، الذي يعزز من تطور الغرف التجارية والارتقاء بالخدمات التي تقدم لمنتسبي هذه الغرف، علاوة على أنها تعزز فرص تطور النشاط الاقتصادي.وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.