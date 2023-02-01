شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُوضح لـ "دنيا الوطن" أسباب عجز ساعات الوصل وتوجه دعوة للمواطنين

كهرباء غزة تُوضح لـ "دنيا الوطن" أسباب عجز ساعات الوصل وتوجه دعوة للمواطنين
مقر شركة كهرباء غزة
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء بغزة، م. محمد ثابت، اليوم الأربعاء، سبب العجز في عدد ساعات الوصل الفترة الحالية.

وقال م. ثابت في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "دخول المنخفض الجوي وزيادة الطلب على الكهرباء، بالإضافة لانقطاع خط F11 المغذي لخانيونس جنوب القطاع منذ الليلة، وهذه المتغيرات أدت لتسجيل نسبة عجز أمس وخاصة في المحافظات الكبرى".

وشدد أن نسبة العجز في ساعات الوصل هي أمر مؤقت مرهون بالوضع الجوي، مضيفًا: "طواقمنا ما زالت مسيطرة على الوضع الكهربائي في القطاع، وهناك استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء من مختلف المصادر".

ووجه م. ثابت دعوة للمواطنين بضرورة المساهمة في إدارة مثلى لكميات الكهرباء الواصلة إليهم دون تبذير وإسراف وعدم تشغيل الأجهزة إلا بالقدر الذي ينتفعون منه والتعامل بحكمة.

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