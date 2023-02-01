وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي بنظيره بلينكن في واشنطن

رام الله - دنيا الوطنتوجه وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، والحصول على دعم دولي ضد استفزازات كوريا الشمالية.وفي بيان، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الوزير بارك سيلتقي الجمعة المقبلة، نظيره الأمريكي في واشنطن لإجراء محادثات ثنائية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة (يونهاب) المحلية.وقال بارك إن الزيارة ستشمل أيضا "التحضير لفعاليات إحياء الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين".ومن المقرر أن يجتمع الوزير أيضا مع كبار المسؤولين في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالفضاء، بحسب وكالة (الأناضول).