استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة "غراد"

رام الله - دنيا الوطنكشف جهاز مكافحة "الإرهاب" في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة زيلكان التركية التي تضم قوات تركية في محافظة نينوى، لقصف صاروخي.وجاء في بيان جهاز مكافحة "إرهاب" إقليم كردستان العراق، أن "8 صواريخ وجهت إلى معسكر زيلكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والتي تضم القوات التركية"، وفق قناة (الميادين).وأضاف البيان، بأنه "بحسب المعلومات الأولية سقط اثنان من الصواريخ داخل المعسكر، في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه، دون أن تسفر عن خسائر بشرية".وبحسب شبكة (رووداو)، فقد تبنى "لواء أحرار العراق" الهجوم، وأكد أن "الوحدة الصاروخية للمقاومة الإسلامية استهدفت المعسكر بـ20 صاروخاً من نوع غراد"، مؤكداً أن عملياته ستستمر ولن تتوقف إلا بعد انسحاب القوات التركية.