الولايات المتحدة تُقرر فرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار

رام الله - دنيا الوطناتخذت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد مسؤولين من ميانمار وأشخاص "مقربين" من الطغمة العسكرية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أفراد و 3 منظمات، بما في ذلك هيئة الانتخابات في البلاد، وفق وكالة (الأناضول).وأدرجت إدارة بايدن في القائمة السوداء شركتي تعدين بين القطاعين العام والخاص ومديريهما التنفيذيين، وثلاثة من مسؤولي الطاقة في ميانمار، واثنين من المسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين، وابنة لرجل أعمال مقيم في ميانمار على صلة وثيقة بالجيش.ومطلع شباط/ فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.