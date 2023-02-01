فرنسا: تورط (ناتو) في أوكرانيا قد يتسبب بحر عالمية ثالثة

وحثّت لوبان على عدم التقليل من شأن "الاتحادات الجديدة لروسيا"، التي "انفصلت عن أوروبا، وأصبحت شريكاً متميزاً للهند والصين".





وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّه "سيواصل الحوار مع روسيا"، إلا أنه في المقابل أعلن أنّ تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدّي لروسيا هو "أمرٌ غيرُ مُستبعد"، مُحذّراً في الوقت نفسه من "خطرِ تصعيد النزاع في أوكرانيا".

رام الله - دنيا الوطنأكدت زعيمة التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، الثلاثاء، أنّ "تورط حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، ومشاركته الكاملة في الصراع الأوكراني، يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".وقالت لوبان في اجتماع للبرلمان الفرنسي، إنه "من المحتمل أن يعني الإمداد التدريجي بالأسلحة الهجومية حرباً تستمر قرناً من الزمن"، مؤكدةً أنها تدعم الجهود الدبلوماسية لباريس.