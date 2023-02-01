لبنان يُطالب بإزالة شريط شائك أقامته إسرائيل عند الحدود

رام الله - دنيا الوطنطالب الجيش اللبناني، أمس الثلاثاء، بإزالة شريط شائك أقامته إسرائيل في منطقة متنازع عليها عند حدود لبنان الجنوبية.وقال الجيش، في بيان، إن "اجتماعا ثلاثيا استثنائيا عُقد في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أرولدو لاثارو، بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحادة".وشدد على "ضرورة إزالة الشريط الشائك الذي وضعه العدو الإسرائيلي حديثا في المنطقة التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق في بلدة العديسة (جنوب)"، بحسب وكالة (الأناضول).كما دعا الجيش اللبناني إلى "وجوب إزالة السياج الذي وضعه العدو على تلة رأس الناقورة شمال الخط الأزرق، كما الحائط الإسمنتي في المنطقة ذاتها بين لبنان وفلسطين".والأسبوع الماضي، شهدت الحدود الجنوبية مناوشات بعد منع الجيش اللبناني جنود إسرائيليين من استكمال أعمال حفر قرب السياج الحدودي في مستعمرة "المطلّة" مقابل منطقة كفر كلا جنوب لبنان.