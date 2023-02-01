"ما يستحقونه الإعدام".. بن غفير يتخذ قرارًا ضد الأسرى في السجون

اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرارًا بشأن إغلاق مخابز البيتا للأسرى الفلسطينيين في السجون.







وقال بن غفير: "أمرت بإغلاق مخابز البيتا للأسرى الفلسطينيين في السجون، وأنا مُلزم بمنع التسهيلات والتسامح مع الأسرى الأمنيين".







وأضاف: "ما يستحقونه هو عقوبة الإعدام، ولكن لحين انتهاء إقرار قانون الإعدام، يجب معاملتهم كمخربين"، وفق وصفه.







وكان عضو (كنيست) من حزب بن غفير، تسفيكا فوغل، أكد أن الحديث حول قانون إعدام منفذي العمليات كان جزء من حملتهم الانتخابية.







وأكمل فوغل: "يجب أن تكون هناك سلسلة من الإجراءات والقوانين لتحقيق الردع".



رام الله - دنيا الوطن