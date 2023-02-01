(كابينت) يُناقش سحب الاعتراف بالدرجات الأكاديمية لفلسطينيي أراضي 48

كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن (كابينت) سيناقش مبادرة جديدة كجزء من مكافحة ما وصفه بـ "الإرهاب".





ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن يناقش (كابينت) مبادرة جديدة كجزء من "مكافحة الإرهاب"، والتي بموجبها ستتوقف إسرائيل عن الاعتراف بالدرجات الأكاديمية التي حصل عليها فلسطينيو أراضي 48 من المؤسسات التعليمية التابعة للسلطة الفلسطينية.





وأوضحت القناة أن "الهدف من المبادرة التي روّج لها وزير الزراعة آفي ديختر، هو إضعاف العلاقة بين الفلسطينيين وفلسطينيي الـ 48".

رام الله - دنيا الوطن