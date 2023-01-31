شؤون فلسطينية

"حماية" يطالب بتحرك دولي لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية

"حماية" يطالب بتحرك دولي لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عبر مركز حماية لحقوق الانسان عن إدانته البالغة لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المتعلقة بهدم المنازل داخل المدينة المقدسة والإخلاءات، مؤكدًا أنها قرارات باطلة وغير شرعية ومخالفة للقانون الدولي وتهدف لتعزيز الاستيطان في القدس واستمرار لمخططات السيطرة على المدينة المقدسة عبر تهويدها.

وبحسب متابعة المركز، فقد أصدرت حكومة الفصل العنصري الإسرائيلي قرارا بتنفيذ مخطط هدم "14" منزلًا في مدينة القدس بذريعة البناء غير قانوني في منطقة جبل المكبر وسلوان باعتبارها المناطق الأكثر مقارعة ومقاومة ورفضًا لسياساته، حيث يسعى الاحتلال من هذه الانتهاكات لتصفية الوجود العربي المقدسي، ومنع التواجد السكاني فيها، وتغيير التركيبة السكانية في المدينة المقدسة لصالح المستوطنين.

وجدد المركز إدانته لسياسة الاحتلال الاستيطانية  المتمثلة في هدم وسلب ومصادرة أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة بحجج  واهية خاصة في مدينة القدس، مشددًا أن قرارات حكومة ومحاكم الاحتلال مخالفة  للقانون، وتتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح  المستوطنين.

وأكد أن سياسة حكومة الاحتلال الاستيطانية تدخل في نطاق التطهير  العرقي ضد الفلسطينيين، وهي سياسة تصاعدت مؤخرا في مدينة القدس والضفة  الغربية في سياق الانتقام والاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مماسات ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي لا سيما ميثاق روما، كما تشكل انتهاكاً صريح للمبادئ التي ارستها  قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووقف عميات الهدم والإخلاء بحق الفلسطينيين وبشكل خاص في مدينة القدس.

كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

ودعا المركز مجلس الأمن الدولي لتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين الذين  يتعرضون لهدم بيوتهم ومصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل: على السلطة الوطنية الفلسطينية التعاون مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لتقديم شكوى رسمية للمجلس للنظر في انتهاكات الاحتلال بحق الأراضي والسكان الفلسطينيين خاصة مدينة القدس.

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