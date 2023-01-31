"المقاومة الشعبية" تعبر عن رفضها زيارة بلينكن للمنطقة

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للأراضي 48، التي تعطي مزيداً من الشرعية لوجود الاحتلال على أرضنا ودعماً لجرائم المحتل ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية.وأكدت الحركة أن المطلوب من الإدارة الامريكية المنحازة للاحتلال للوقوف عند مسؤولياتها ولجم العدوان ووقف الجرائم المتواصلة بحق الأسرى والمقدسات.وحذرت من مغبة الوقوع في شرك الادارة الأمريكية الساعية إلى حشد موقف عربي وإسلامي لمهاجمة والاعتداء على أي بلد عربي أو إسلامي.ودعت الحركة جماهير شعبنا إلى ضرورة الخروج والتعبير عن رفضها لهذه الزيارة "المشؤومة" التي نستشعر من خلالها الخطر والمؤامرة على شعبنا.