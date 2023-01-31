مركز حقوقي بغزة يُطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام وإلغائها

رام الله - دنيا الوطنأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تصريحًا صحفيًا عقب الحكم بالإعدام شنقًا على مدان من سكان غزة بالإتجار في المخدرات مع الاحتلال الإسرائيلي.وقال المركز إنه "ينظر بقلق كبير إلى استمرار العمل بعقوبة الإعدام في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها".وطالب بوقف إصدارها ومواءمة التشريعات العقابية الفلسطينية النافذة، وفاءً بالتزام فلسطين القانوني، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.