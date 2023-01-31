شؤون فلسطينية

أول تعليق من (حماس) على عملية الدهس عند حاجز زعترة

أول تعليق من (حماس) على عملية الدهس عند حاجز زعترة
انطلاقة حماس أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الثلاثاء، على عملية الدهس عند حاجز زعترة جنوب نابلس، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنيْن بجراح.

وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن "عملية الدهس تؤكد استمرار شعبنا في مقاومة للمحتل وجرائمه، كما وأنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق أسرانا وأسيراتنا".

وأضاف قاسم أن "الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء باعتداءاته على الأسيرات الماجدات"، مشددًا أن "المقاومة مستمرة ومتواصلة طالما استمر الاحتلال في جرائمه بحق أبناء شعبنا".

وأكمل: "الفعل المقاوم يجب أن يستمر لردع الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، والشباب الفلسطيني يقدم الرد الحقيقي على جرائم الاحتلال في القدس والضفة".

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