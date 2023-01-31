بيت لحم: مستوطنون يهاجمون راعي أغنام في كيسان

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، راعي أغنام في قرية كيسان، شرق بيت لحم.







ووفق مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن مصطفى ابراهيم العبيات أثناء رعيه أغنامه قرب مستوطنة (ايبي هناحل) المقامة عنوة على أراضي المواطنين، بقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الأغنام وإجهاض أخرى.

رام الله - دنيا الوطنيشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في المنطقة تصاعدت في الآونة الأخيرة، وتتمثل باحتجازهم ومنعهم من الوصول إلى مناطق الرعي، في محاولة للاستيلاء على الأراضي.