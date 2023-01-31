شاهد: إصابة مستوطنيْن في عملية دهس جنوب نابلس

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن منفذ عملية الدهس انسحب من المكان عقب إصابته لمستوطنيْن أحدهم بجراح متوسطة أما الآخر وصفت بالطفيفة.





هذا وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة في المدينة، وسط انتشار مكثف في محيطهما.











والجدير بالذكر أن حالة من التوتر تشهدها الضفة الغربية والقدس منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى اليوم، حيث بدأت بإعدام الاحتلال لعشرة شبان في جنين وما تبعها من عمليات.

رام الله - دنيا الوطنأصيب مستوطنان، مساء يوم الثلاثاء، في عملية دهس عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس وسط الضفة الغربية.