حمدونة: إدارة السجون تجاوزت الخطوط الحمراء مع الأسرى

رام الله - دنيا الوطنطالب المختص في قضايا الأسرى رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى والوطنية والاسلامية باستمرار حالة التضامن مع الأسرى والاستمرار فيها في أعقاب الهجمة الشرسة وغير المسبوقة على الأسرى والأسيرات من قبل إدارة مصلحة السجون وأجهزة الأمن والحكومة اليمينية المتطرفة.واعتبر حمدونة أن حالة القمع والاقتحامات والتفتيشات والنقليات المكثفة والاعتداء على الأسيرات وسياسة القمع الممنهجة والمتواصلة تستدعى حالة من الاستنفار والمساندة والدعم على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية والمساندة الشعبية والتعاون مع المتضامنين والأحرار، والتحرك فلسطينيا وعربيا ودوليا.وأضاف أن إدارة السجون تجاوزت الخطوط الحمراء مع الأسرى، ولا سيما بالاعتداء على الأسيرات وفى استمرار التهديدات وفي عمليات النقل التعسفية والاقتحامات الليلية واستخدام الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ومصادرة الممتلكات، وسياسة العزل الانفرادى، والإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهالي وخاصة لأسرى قطاع غزة وفرض العقوبات الجماعية.