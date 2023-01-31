أبو كويك: الاعتداء على الأسيرات جريمة بشعة ولا يمكن السكوت عنها

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك إن "الاعتداء على الأسيرات وفرض إجراءات عقابية ضدهم جريمة بشعة، ولا يمكن السكوت عنها".وأكد أبو كويك على أن "قيادة الحركة الأسيرة الوطنية لها برنامج وتمتلك أدوات شتى لمواجهة هذا الإجرام الصهيوني".وأضاف أن "إدارة السجون شرعت منذ زمن بتصعيد خطير ضد أسرانا وأسيراتنا، استجابة لرؤية ومنهجية الحكومة اليمينية الصهيونية المتطرفة تجاه الحركة الأسيرة الفلسطينية".وأردف "نحن على يقين أن المقاومة الفلسطينية التي تشكل السند الحامي للأسرى لديها ما تفعله وتقوله للجم هذه الحكومة الفاشية المحرمة وإدارات سجونها الظالمة، ولن تترك الأسرى والأسيرات وحدهم في هذه المعركة الفاشية ضدهم".