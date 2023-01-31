حمادة يعقب على هدم سلطات الاحتلال للمنازل بالقدس

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أبناء شعبنا إلى توسيع الإضراب والنفير للتصدي لمجزرة الهدم التي يعتزم الاحتلال تنفيذها في القدس وخاصة "جبل المكبر".وشدد حمادة على ضرورة تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال لتعم كل مناطق الاحتكاك في الضفة وأراضي 48، رفضا لإرهاب الاحتلال المنظم بحق بيوت الآمنين.وثمّن الاستجابة الكبيرة لأهلنا في القدس لدعوات العصيان والإضراب وعرقلة قوات الاحتلال منذ صباح اليوم، مؤكدا أن الدفاع عن جبل المكبر والاشتباك مع العدو اليوم مهم للدفاع عن القدس والأسرى والأسيرات، الذين يتعرضون لأبشع حملة قمع في كافة السجون.وشدد على أن عزم الاحتلال هدم 14 منزلا في جبل المكبر اليوم ضمن قرار حكومي صهيوني، واستهداف الأسرى، لن يغطي على فشل منظومة أمن الاحتلال أمام بطولات أبناء شعبنا ومقاومته الصامدة والمتصاعدة في كافة أرجاء الوطن.وقال: إن شعبنا الذي صمد على مدار عشرات السنين في وجه مجازر الاحتلال وجرائمه المتتالية سيواصل صموده وثورته وعنفوانه حتى يسترد حقوقه كاملة، ويستعيد مقدساته ويحرر أسراه ويفرض سيادته على أرضه كاملة من بحرها إلى نهرها.