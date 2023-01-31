شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في إطلاق مبادرة "هورايزون أوروبا" للأعوام 2023 و2024

فلسطين تشارك في إطلاق مبادرة "هورايزون أوروبا" للأعوام 2023 و2024
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح في مؤتمر إطلاق مبادرة البحر الأبيض المتوسط المتعلقة ببرنامج هورايزون أوروبا للأعوام 2023 و2024؛ في مصر.

كما ضم الوفد الفلسطيني أيضاً؛ كلاً من نائب مدير عام التطوير والبحث العلمي في وزارة "التعليم العالي" د. أمين نواهضة، ومنسق برنامج "هورايزن" عن الوزارة د. سائد الخياط، ومسؤولة ملف العلوم الطبيعية في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رحيق أبو الرب؛ الذين شاركوا بتنسيق من اللجنة الوطنية.

وأشار الوكيل صالح إلى أن فلسطين ستسهم في المبادرة وستعمم الدعوة للمهتمين من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية؛ للتعرّف على فرص التعاون البحثي المشترك وبناء القدرات، والمشاركة مع دول الجوار في مشاريع إقليمية، لافتاً إلى أن
تعزيز فرص مشاركة فلسطين في مثل هذه البرامج ينسجم مع خطة الوزارة لتفعيل وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في قطاع التعليم العالي.

وقال إن المفوضية الأوروبية اعتمدت برنامج العمل الرئيس لهورايزون أوروبا للأعوام المذكورة؛ بحوالي 13.5 مليار يورو، وذلك لدعم الباحثين والمبتكرين في أوروبا لإيجاد حلول نوعية للتحديات البيئية، وفي مجالات الطاقة والتحدّيات الرقمية والجيوسياسية.

ولفت صالح إلى أن المؤتمر يهدف لتقديم شرح حول "هورايزون" وعناصره المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على برنامج عمل هورايزون أوروبا 2023-2024 وفرص التعاون في إطار هذه المبادرة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات والمنظمات غير الحكومية وصانعي السياسات والممارسين ومؤسسات التمويل؛ وتمنحهم الفرصة للتواصل والتقدم بطلب للاستفادة من المبادرة "هورايزون أوروبا".

كما شارك الوكيل صالح في اجتماع الطاولة المستديرة لممثلي وزارات التعليم العالي العربية والمؤسسات وبرامج البحث والتطوير في المنطقة وأوروبا، إذ نقل للحضور تحيات وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس وتمنياته بالنجاح لهذه الجهود المميزة على صعيد تعزيز التعاون الفلسطيني الأوروبي في المجالات الأكاديمية والبحثية.

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