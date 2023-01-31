التعليم بغزة تنفي لـ "دنيا الوطن" أنباء تعطيل الدوام المدرسي غدًا

رام الله - دنيا الوطننفى مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم بغزة، أحمد عايش النجار، مساء يوم الثلاثاء، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية بشأن تعطيل الدوام المدرسي غدًا الأربعاء.وقال النجار ف تصريح لـ "دنيا الوطن": إنه لا صحة لما يُنشر بشأن تعطيل الدوام المدرسي في المدارس الحكومية والتابعة لوكالة أونروا بالقطاع وكذلك رياض الأطفال".وتداول مساء اليوم، بعض النشطاء ووسائل الإعلام المحلية، نبأ تعطيل وزارة التعليم بغزة للدوام المدرسي غدًا بسبب المنخفض الجوي، إلى أن الأخيرة نفت ما تم تداوله.