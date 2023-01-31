عكرمة صبري: الاعتداء على الأسيرات مساس بالأمة الإسلامية

رام الله - دنيا الوطنقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري إن اعتداء الاحتلال على الأسيرات عار على الأمة الإسلامية، ومساس بكل مسلم حول العالم.ووجه خطيب الأقصى رسالة إلى الاحتلال بأن يدرك خطورة تصعيده بحق الأسرى والأسيرات، محذراً من مغبّة الاعتداء عليهن.واعتدت إدارة سجن الدامون على الأسيرات وعزلت ممثلتهن ياسمين شعبان بعد الاعتداء عليها، كما حولت إدارة السجن غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات، وفرضت عقوبات قاسية على الأسيرات.