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الأمين العام لمنظمة التعاون يلتقي بوزير الشؤون الخارجية الغيني

الأمين العام لمنظمة التعاون يلتقي بوزير الشؤون الخارجية الغيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة بالدكتور موريساندا كوياتي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيين في الخارج بجمهورية غينيا.

وشدد الوزير الغيني، خلال اللقاء، على الأهمية التي توليها بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي ودعمها لجهود الأمين العام في سبيل تحقيق أهداف المنظمة، كما أشاد بدعم المنظمة لعملية الانتقال السياسي في جمهورية غينيا.

وأشاد الأمين العام، من جانبه، بجهود الحوار في جمهورية غينيا، مجدداً الإعراب عن دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود غينيا في سبيل تعزيز استقرارها وتنميتها.

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